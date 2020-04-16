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  3. 16 Nisan 2020 23:55

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına yanıt !

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber Bültenine 3 kez yayın durdurma cezasına Fatih Portakal'dan yanıt geldi.

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