Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 09:10 Uzun bir aranın ardından Sözcü TV Ana Haber ile ekranlara dönen ancak Sözcü TV'deki serüveni kısa süren Fatih Portakal yeni adresini kendisi duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aba0cdc74a3c1c33368b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı Yabancı uyruklu çöpten yemek yermiş gibi yapıp dilenirken yakalandı Düzce'de gece yarısı kabusu: Melen Çayı taştı! Bakan Şimşek'e canlı yayında olay tepki: ''Ben salak mıyım ?'' 43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var! Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var