Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

Uzun bir aranın ardından Sözcü TV Ana Haber ile ekranlara dönen ancak Sözcü TV'deki serüveni kısa süren Fatih Portakal yeni adresini kendisi duyurdu.

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