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  3. 28 Ağustos 2020 14:15

Fatih Sultan Mehmet'in portresi görücüye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına gösterildi. Tarihi tablo, 6 Ekim'de İstanbullular ile buluşturulacak.

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