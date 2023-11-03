Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 20:25 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 20:25 Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1,5 yılık sözleşme imzaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65452d09067aba3e0a7306f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı