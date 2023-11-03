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Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu

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Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1,5 yılık sözleşme imzaladı.

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