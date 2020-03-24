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HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİRALIK DESTEK
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  3. 24 Mart 2020 13:25

Fatih Terim son sağlık durumunu Buse Terim açıkladı

Fatih Terim son sağlık durumunu Buse Terim açıkladı

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Erdoğan'dan yeni koronavirüs mesajı
Erdoğan'dan yeni koronavirüs mesajı
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Koronavirüs insandan insana temasla nasıl yayılıyor?
Koronavirüs insandan insana temasla nasıl yayılıyor?
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Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
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Uzaktan eğitimdeki skandal görüntülere soruşturma başlatıldı
Uzaktan eğitimdeki skandal görüntülere soruşturma başlatıldı
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AK Parti ve CHP'den ''af yasası'' görüşmesi
AK Parti ve CHP'den ''af yasası'' görüşmesi
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Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası
Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası
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