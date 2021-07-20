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Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV Eindhoven maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin Ghezzal hakkında sorduğu soruya da cevap verdi.

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