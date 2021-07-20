Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 23:50 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV Eindhoven maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin Ghezzal hakkında sorduğu soruya da cevap verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7370b759895728b528b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu