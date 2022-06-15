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Fatih Terim'den nikah töreninde açıklama: Tek değişmeyen şey...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde bir konuşma yaptı.

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