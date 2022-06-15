Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Terim'den nikah töreninde açıklama: Tek değişmeyen şey... Fatih Terim'den nikah töreninde açıklama: Tek değişmeyen şey... 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 22:30 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde bir konuşma yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62aa3350ac019824a738bcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu Ethem Sancak: ''Beşiktaş TMSF'ye düşerse satın alırım'' İki kız kardeş eli bıçaklı Suriyeli tacizciyi böyle ifşa etti İstanbul'da iş adamının şüpheli ölümü: 'Ölümümden Bahar sorumludur' notu bıraktı Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor!