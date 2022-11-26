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  4. Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti

Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti

Teknik Direktör Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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