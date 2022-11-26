Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti 26 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 14:15 Teknik Direktör Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6381f556269153476e4d9cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu