Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 21:30 Adana’da eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Fatih Terim, zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6079d7de0e0570051542c613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ömerli Barajı'na çekilen tellere büyük tepki Müge Anlı'dan Instagram'ı sallayan paylaşım Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Bazadan terörist çıktı! Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu