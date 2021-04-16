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Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı

Adana’da eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Fatih Terim, zor anlar yaşadı.

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