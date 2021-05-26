Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek'' Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek'' 26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 16:11 AK Parti iktidarına olan desteğiyle bilinen trol Fatih Tezcan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “çok kan dökülecek” diye açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ae4906a5c8d150e56d24f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın Fildişi macunu deneyi hastanede bitti Gramı 500 TL'den satılıyor... O aslında bir zehir TBMM'de Erdoğan'a Bakan Soylu sürprizi Akşener'den Erdoğan'a: ''Daha ne kadar sessiz kalacaksın'' Erdoğan'dan Akşener'e tepki çeken sözler: ''Daha neler olacak neler'' Erdoğan'dan Sedat Peker - Süleyman Soylu açıklaması Bu kara delik Uzay'da değil, Dünya'da... Hem de Türkiye'de! İstanbul'da Suriyeli tacizci dehşeti