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  4. Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek''

Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek''

AK Parti iktidarına olan desteğiyle bilinen trol Fatih Tezcan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “çok kan dökülecek” diye açıklama yaptı.

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