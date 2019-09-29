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  3. 29 Eylül 2019 13:55

Fatih'te 5 katlı binada yangın ! Mahsur kaldılar

İstanbul Fatih'de bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafındna kurtarıldı.

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