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  3. 25 Haziran 2017 21:15

Fatihte binanın son katı çöktü: 1 ölü

Fatih’te bir binanın son katında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

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Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katara destek
Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katara destek
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Taksimde LGBTİ gerginliği
Taksimde LGBTİ gerginliği
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Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
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Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
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2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
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Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü