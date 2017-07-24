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  3. 24 Temmuz 2017 21:45

Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü

Fatih Küçük Langa Caddesi’nde yolun ortasında göçük meydana geldi. Trafiğe kapatılan yoldan doğalgaz hattı geçtiği öğrenildi.

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