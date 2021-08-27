Fatih'te kadına şiddet kamerada

İstanbul Fatih'te bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

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