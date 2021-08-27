Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih'te kadına şiddet kamerada Fatih'te kadına şiddet kamerada 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 07:25 İstanbul Fatih'te bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61286930b89d3a49981d44c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi