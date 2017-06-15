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  3. 15 Haziran 2017 09:15

Fatihte kuyumcu soygunu

Fatih’te kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Eyüpte şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Eyüpte şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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Alkollü sürücü polise çarpıp kaçtı: 1 yaralı
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Polis, köprüden atlayıp intihar etmeye çalışan genci ikna etti
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Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı