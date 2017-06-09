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  3. 09 Haziran 2017 17:45

Fatihte metruk bir bina çöktü

Fatih'te metruk bir bina çöktü.

Video Galeri
Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
Kumkapıdaki binanın yıkılma anı kamerada
Video Galeri
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Samsunda acemi erleri taşıyan otobüs devrildi
Video Galeri
Biriken gaz bomba gibi patladı
Biriken gaz bomba gibi patladı
Video Galeri
Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu
Vasiyeti üzerine cenazesi iki çamaşır makinesinin üzerine konuldu
Video Galeri
'Türkiye'nin Katar'a asker göndermesini doğru bulmuyorum'
'Türkiye'nin Katar'a asker göndermesini doğru bulmuyorum'
Video Galeri
Boluda şiddetli yağış
Boluda şiddetli yağış