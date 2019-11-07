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  3. 07 Kasım 2019 10:00

Fatih'te ölü bulunan dört kardeşle ilgili kahreden detay

İstanbul Fatih'te bir evde, dün sabaha karşı 2'si kadın 4 kardeşin ölü olarak bulunmasıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

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