Fatih’te park kavgası kanlı bitti: Kuaföre böyle daldı
12 Temmuz 2019 20:15
Fatih’te park kavgası kanlı bitti: Kuaföre böyle daldı
Fatih’te park etme yüzünden çıkan tartışmanın ardından, motosikletiyle kuaföre gelen şahıs, kendisine tepki gösteren iş yeri sahibini silahla yaraladı. Silahlı saldırganın kuaföre girerek ateş ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Fatih Aksaray Manastır Rıfat Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde kuaförü bulunan Şemsettin Z., iş yerinin...