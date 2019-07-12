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  3. 12 Temmuz 2019 20:15

Fatih’te park kavgası kanlı bitti: Kuaföre böyle daldı

Fatih’te park etme yüzünden çıkan tartışmanın ardından, motosikletiyle kuaföre gelen şahıs, kendisine tepki gösteren iş yeri sahibini silahla yaraladı. Silahlı saldırganın kuaföre girerek ateş ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Fatih Aksaray Manastır Rıfat Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde kuaförü bulunan Şemsettin Z., iş yerinin...

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