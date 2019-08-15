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  3. 15 Ağustos 2019 22:25

Fatih’te polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 7 yaralı

İstanbul Fatih’te tramvay yolundan giden polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1’i polis 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Pazartekke Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan...

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