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  3. 20 Nisan 2017 07:15

Fatihte silahlı soygun: 1 yaralı

Fatih’de 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan bir daireye giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, kendilerine direnen 1 kişiyi silahla yaralayıp 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

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