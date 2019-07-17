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  3. 17 Temmuz 2019 18:45

Fatih’te suni deri imalathanesinde korkutan yangın

İstanbul Fatih’te bir suni deri imalathanesinde elektrikli bisikletten dolayı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Olay, Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, suni deri imalathanesinin depo bölümünde bulunan elektrikli bisiklette yanma meydana geldi. Çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm depoyu...

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