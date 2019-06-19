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  3. 19 Haziran 2019 17:20

Fatih’te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı

Fatih’te tadilatta olan iki katlı bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edil. Tadilatta olan evde...

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