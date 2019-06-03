  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Haziran 2019 20:40

Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye aracın çarptığı anlar kamerada

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz günlerde kadın bir sürücü İsviçre uyruklu bir gazeteciye aracıyla çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 30 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Fatih Çemberlitaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemberlitaş mevkiinde bir kadın sürücü Claudia Kernweiss (55) isimli İsviçre Uyruklu...

Video Galeri
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Video Galeri
Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu
Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu
Video Galeri
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Avramopoulos’u kabul etti 
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Avramopoulos’u kabul etti 
Video Galeri
Mısır’da dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu
Mısır’da dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Süleymaniye Camii tarihi dokusuyla öne çıkıyor
Süleymaniye Camii tarihi dokusuyla öne çıkıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM