Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye aracın çarptığı anlar kamerada
03 Haziran 2019 20:40
Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye aracın çarptığı anlar kamerada
İstanbul Fatih’te geçtiğimiz günlerde kadın bir sürücü İsviçre uyruklu bir gazeteciye aracıyla çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 30 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Fatih Çemberlitaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemberlitaş mevkiinde bir kadın sürücü Claudia Kernweiss (55) isimli İsviçre Uyruklu...