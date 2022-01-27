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  4. Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları

Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı: Ediz Hun'un sahnede zor anları

Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi.

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