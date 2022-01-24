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Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ''Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu'' dedi.

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