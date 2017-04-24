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  3. 24 Nisan 2017 17:50

Fatma Şahinin zor anları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayvanat Bahçesi’nin maskotu şempanze Can’ı sevmeye çalışırken beklenmedik bir tepki gördü.

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Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı
Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı
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Ayvacıkta göçmen faciası: 16 ölü
Ayvacıkta göçmen faciası: 16 ölü
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''Uluslararası öğrenciler eğitim kalitesinin göstergesidir''
''Uluslararası öğrenciler eğitim kalitesinin göstergesidir''
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Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar
Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar
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Çalhanoğlu sahnede hünerlerini sergiledi
Çalhanoğlu sahnede hünerlerini sergiledi
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'Barracuda Tour' İstanbul’da ikinci kez düzenlendi
'Barracuda Tour' İstanbul’da ikinci kez düzenlendi