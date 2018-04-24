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  3. 24 Nisan 2018 10:04

Fatma Şahin'in zor anları

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan ve bayramlık kıyafetleri giydirilen maymun, kıskandığı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e zor anlar yaşattı.

Bilgin Pro
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