Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var 13 Ağustos 2021 Cuma Saat: 19:50 Şarkıcı Berdan Mardini'den geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan, 'yasak aşk' itirafı sonrası günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Fatoş Yelliler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6116a2cd57d0574420425613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu Prof. Dr. İsmail Cinel: Aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli Kastamonu'daki selde evler neden yıkıldı? Uzman isim anlattı Erdoğan'dan yeni açıklama: ''Doğal felaketler sadece ülkemizde olmuyor'' polis olarak tanıttı Afet bölgesinde çok acı sözler: ''Sevdiklerimiz bize el sallayarak gittiler'' Afet bölgesine yardım taşıyan TIR alev alev yandı Sel sonrası taşan Ezine Çayı, Bozkurt'u böyle yuttu Taliban, Kabil sınırına dayandı