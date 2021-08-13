Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var

Şarkıcı Berdan Mardini'den geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan, 'yasak aşk' itirafı sonrası günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Fatoş Yelliler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6116a2cd57d0574420425613" allowfullscreen></iframe>