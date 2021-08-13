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Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var

Şarkıcı Berdan Mardini'den geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan, 'yasak aşk' itirafı sonrası günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Fatoş Yelliler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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