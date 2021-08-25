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Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında 4 yıl hapis istenen Genco Erkal'a piyanist Fazıl Say "Utanıyorum, rezillik" diyerek destek çıktı.

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