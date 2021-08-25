Anasayfa Video Galeriler Gündem Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı 25 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 10:45 "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında 4 yıl hapis istenen Genco Erkal'a piyanist Fazıl Say "Utanıyorum, rezillik" diyerek destek çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6125f51a97eb61715d632953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor Polisler öğrenince şoke oldu! Kadın kılığına girip... Korkunç görüntü: ''İki ayaklı hayvan'', ''dört ayaklı canı'' böyle yaktı İstanbul'da dev operasyon; çok sayıda gözaltı var Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Cipi hala vermedi, belediyenin malından elini çek'' Doğu Perinçek canlı yayında fena gaza geldi Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede dehşet saçtı Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır