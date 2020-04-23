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  3. 23 Nisan 2020 11:20

Fazıl Say'dan 23 Nisan'a özel beste

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel bir beste yaptı.

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