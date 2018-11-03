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  3. 03 Kasım 2018 10:10

F.Bahçeli Şener’den, ’Bu takıma kalp dayanmaz’ paylaşımı

Derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’den geriye fotoğraflar ve videolar kaldı. Şener’in 4 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı "Kalpten gideceğim ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" şeklinde paylaşımı yürek yaktı. Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen...

Bilgin Pro
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