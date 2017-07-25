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  3. 25 Temmuz 2017 21:45

Feci kaza: 2 sürücü de camdan fırladı

Feci kaza sonrası her iki sürücü de camdan dışarı fırladı.

Video Galeri
Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
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Apartman boşluğundaki yangın korkuttu
Apartman boşluğundaki yangın korkuttu
Video Galeri
Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
Video Galeri
Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı
Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı
Video Galeri
Ataşehirde helikopter destekli narkotik uygulaması
Ataşehirde helikopter destekli narkotik uygulaması
Video Galeri
Skandal tişörtün detayları ortaya çıktı
Skandal tişörtün detayları ortaya çıktı
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