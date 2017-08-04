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  3. 04 Ağustos 2017 15:15

Feci kaza kamerada: Trenin altında kaldılar

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde hemzemin geçitten motosiklet ile geçtikleri sırada trenin çarptığı 23 yaşındaki Sercan Deliacı, kaldırıldığı hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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