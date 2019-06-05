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  3. 05 Haziran 2019 16:46

Fedon'dan skandal itiraf: Kadına çok tokat attım

Ünlü şarkıcı Fedon katıldığı programda, ''Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik. Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı." dedi.

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