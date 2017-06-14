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  3. 14 Haziran 2017 12:45

Felaket kamyonları!.. O kamyonlardan biri bu kez Sarıyer'de ortaya çıktı!

Sarıyer'de yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, bir siteyi çevreleyen duvara çarptıktan sonra durabildi.

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