  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi

Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü
HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var!
Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması
Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti
İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı
Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği
İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı