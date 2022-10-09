Anasayfa Video Galeriler Gündem Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 17:20 Tayland’ın başkenti Bangkok’ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6342d8a521febb5ced1a8143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var! Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı