Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi

Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle şov yaptı

Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü

70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu

Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki...