Anasayfa Video Galeriler Gündem Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 17:55 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:55 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, şehrin son hali havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ce62d96b442d5a8043b523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...'' Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı İstanbul'da yol çöktü; 8 apartman boşaltıldı Kimse Mehmetçik'in merhametini tartışmasın: PKK'lı haine Mehmetçik yardım etti Doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı