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  4. Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali

Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, şehrin son hali havadan görüntülendi.

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