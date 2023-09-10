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Felçli hastaya şiddet kamerada!

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Şanlıurfa'da felçli hastaya balkonda şiddet uygulayan kişi, gözaltına alındı. Hasta koruma altına alınırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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