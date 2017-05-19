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  3. 19 Mayıs 2017 14:45

Fen ve Teknolojileri Liseleri Antalya'da bilim insanları yetiştirecek

BAHÇEŞEHİR Koleji, bilim ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmek amacıyla 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir'de kurduğu Fen ve Teknoloji Lisesini 2017-2018'de Antalya Konyaaltı'nda açıyor.

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