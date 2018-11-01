Fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirel’in doktoru yaptı
01 Kasım 2018 14:10
Fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirel’in doktoru yaptı
Isparta’da konser sırasında fenalaşan soliste ilk müdahaleyi merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de doktoru olan Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı.Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD) tarafından derneğe yeni kayıt yaptıran 8 üye için rozet takma töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde dün...