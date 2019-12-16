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  3. 16 Aralık 2019 19:25

Fenalaşan sürücü açıköğretim bürosuna daldı

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü otomobiliyle açıköğretim bürosuna daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

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