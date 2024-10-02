Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 19:55 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 19:55 Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durduruldu. Müsabaka seyircisiz olarak devam edecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd7b0f39f2b0ea4f0b21a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Bu da emlak dolandırıcılığı: Hem parasından, hem de iş yerinden oldu Türkiye'de ilk kez denizde görüntülendi: Onun adı Parmak kopartan böceği