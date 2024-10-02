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  4. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı

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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durduruldu. Müsabaka seyircisiz olarak devam edecek.

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