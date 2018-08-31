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  3. 31 Ağustos 2018 15:50

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor’un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu. Fenerbahçe D Grubu’nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Beşiktaş’ın I Grubu’ndaki rakipleri ise Genk, Malmö ve Sarpsborg oldu. Akhisarspor J Grubu’nda Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, bugün Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleşti. Kura çekimine...

Bilgin Pro
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