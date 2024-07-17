Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un transferini ilan ettiği sırada Beşiktaş da sosyal medyadan yayınladığı bir video ile takımın yeni 9 numarasını resmen ilan etti.

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