  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı

Güncelleme:

Fenerbahçe, 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var
Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor''
Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor''
İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü
İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü
Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler
Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler
Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti
Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti
Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at...
Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at...
Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti
Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti
Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti
Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu