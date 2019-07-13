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  3. 13 Temmuz 2019 21:45

Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor’u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1’inci Lig ekibi Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalarken yardımcılıklarını...

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