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Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.

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