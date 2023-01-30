Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 09:00 Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d75cf56c93af27f87aace3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Beklenen tarih belli oldu; Muhalefet adayını açıklıyor