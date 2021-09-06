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Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını sosyal medyada yayınladığı bir video ile açıkladı.

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