Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını sosyal medyada yayınladığı bir video ile açıkladı.

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