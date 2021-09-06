Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu 06 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 19:10 Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını sosyal medyada yayınladığı bir video ile açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61363d6d9d997b36436fcdc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail hapishanesinden film gibi firar Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi'' Restoranda kanlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Atatürk büstüne hadsiz saldırıya tek celsede tahliye Kan donduran pompalı dehşeti! Kardeşini böyle vurdu Şarkıcı Sefo'nun konserinde olay görüntüler ABD'de uyuşturucu bağımlılarının içler acısı görüntüleri Hastane önünden ambulansı çaldılar