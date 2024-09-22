Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 09:25 Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66efb86d8c8828a247035633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü...