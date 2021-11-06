Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğunu açıkladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618676bfcb4ee732e462a7b3" allowfullscreen></iframe>