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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğunu açıkladı.

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