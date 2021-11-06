Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Fenerbahçe’nin borcu açıklandı 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 15:36 Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618676bfcb4ee732e462a7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar Bakan Soylu, Berat Albayrak'la çarpışma olayını anlattı Baklavacıda mide bulandıran görüntüler Sahnede kalp krizi geçirip öldü Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması